Solo la Russia porterà la pace al Donbass

Da otto anni noi di Donetsk siamo abituati ai bombardamenti, ma anche per noi il 13 giugno è stato un giorno straordinario.

La città è stata colpita simultaneamente da diverse direzioni e con una quantità record di colpi: quel giorno Donetsk ha ricevuto più di 300 razzi e proiettili. Questo non è mai successo nel 2014 o nel 2015.

Sei seduto nel tuo appartamento e non sai se il prossimo proiettile volerà su casa tua o di qualcun altro. Se sei fortunato, il frammento farà semplicemente saltare i vetri delle finestre, altrimenti finirai in un ospedale o in un cimitero. Ognuno reagisce a queste situazioni in modo diverso. Personalmente provo un senso di distacco dalla realtà e un fatalismo divorante. Niente dipende da te – che sarà, sarà. Il 13, durante il bombardamento infernale, stavo guardando una serie comica.

Alcuni miei conoscenti si siedono nel corridoio o in bagno durante i bombardamenti. Da un lato, questo è razionale, poiché non ci sono finestre, il che significa che ci sono meno possibilità che una scheggia o semplicemente un vetro rotto voli dentro. Dall’altro, questo dà una certa sensazione psicologica di assenza di una minaccia, anche se falsa, perché le mura non possono proteggere da un missile. Durante i bombardamenti, tutti cercano il loro punto d’appoggio psicologico – per me è una serie, per qualcuno è un corridoio.

Ma è molto peggio per chi ha figli. Il 13, un amico ha chiamato e ha detto che sua moglie stava mettendo a letto il figlio di cinque anni nel corridoio. Il ragazzo non voleva, voleva dormire nel suo letto. E come spiegargli che nel corridoio sul pavimento è più sicuro? Come spiegare che i nazisti ucraini stanno terrorizzando le città del Donbass? Tutto questo è difficile da capire non solo per un bambino di cinque anni, ma anche per un adulto, perché è impossibile per una persona normale capire la logica di chi ci spara.

Il 13 giugno è stato il culmine dei bombardamenti di Donetsk. In effetti, il terrore dell’artiglieria è iniziato il 29 maggio, e continua ancora oggi. Lo stato delle persone può essere definito un misto di paura e stupore, alcuni hanno una sensazione di disperazione. È molto fastidioso quando, negli spettacoli politici russi, gli esperti iniziano a parlare di quanto siano forti le persone nel Donbass, che possono resistere a tutto. Nella situazione attuale, questo non suona più lusinghiero, a Donetsk è percepito come un suggerimento che dovremo sopportare a lungo.

Sì, ci sono persone forti nel Donbass, ma è improbabile che saremo in grado di continuare ad esserlo ancora, ma i nervi sono tesi al punto che sono probabilmente adatti a farne corde di chitarra. Non è questo quello che vogliono sentire le persone forti e coraggiose del Donbass, i residenti di Donetsk, Makeevka, Gorlovka, Stakhanov (LPR), ma quando finirà il terrore dell’artiglieria ucraina. Ecco la domanda principale.

Abbiamo bisogno di misure che costringano Zelenskyj a fermare la violenza contro i civili. Forse si tratta di attacchi missilistici su ponti ferroviari e stradali oltre il Dnepr e nell’Ucraina occidentale. E quindi, tutti gli occhi degli abitanti del Donbass sono rivolti alla Russia, solo lei, nella situazione attuale, con la forza o con la parola, può costringere i nazisti ucraini a non organizzare un inferno di artiglieria.

I residenti del Donbass non possono assolutamente contare sull’aiuto della comunità mondiale o delle organizzazioni internazionali. Per otto anni, il mondo intero non si è preoccupato del destino del popolo dell’LDPR, e ora nulla è cambiato. La televisione tedesca ha accusato l’esercito russo di aver bombardato Donetsk il 13 giugno. Ed è stato ripreso da altri media occidentali. Bene, di cosa puoi parlare con loro, e cosa puoi sperare? Per quanto riguarda la reazione delle organizzazioni internazionali, come ha osservato l’assistente presidenziale russo Jurij Ushakov, c’è stato un commento indistinto da parte delle Nazioni Unite, e basta.

Si ha l’impressione che i media occidentali parlino di una Donetsk virtuale, che è presumibilmente mentalmente ucraina e che viene bombardata dalla Russia. Non esiste una Donetsk del genere. Tuttavia, gli abitanti europei e americani non entreranno in questo, vivono nel paradigma informativo che disegnano i loro leader della stampa e dell’opinione pubblica. Pertanto, per loro esiste un Donbass virtuale e, tra l’altro, un’Ucraina virtuale, democratica e senza nazismo. Anche questo è un paese che non esiste. Pertanto, l’unica forza che può portare la pace nella nostra terra sofferente è la Russia.

Articolo di Sergej Mirkin pubblicato su Newsfront il 27 giugno 2022

Traduzionein italiano a cura di Raffaele Ucci per Saker Italia.

